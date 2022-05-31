Сколько памятников истории и культуры обнаружено в Карабахе?

В соответствии с исполнением пункта 7.8 указа Президента Азербайджана от 29 октября 2020 года "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", представители министерства культуры были командированы в освобожденные от оккупации районы и приступили к выполнению задач, связанных с первичной инвентаризацией и охраной объектов культуры (памятников и учреждений).

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az.

По данным госслужбы, на первом этапе был проведен осмотр 403 историко-культурных памятников, имеющих государственную регистрацию.

Кроме того, проведен мониторинг 162 объектов (новых обнаруженных памятников), расположенных на этих территориях, не имеющих государственной регистрации, но представляющих историческую, архитектурную и археологическую ценность.

В ходе мониторингов было установлено, что из 185 историко-культурных памятников, имеющих государственную регистрацию, 51 полностью уничтожен, а 134 - частично.

Также в ходе первичных мониторингов было выявлено 864 учреждения культуры, в том числе 462 библиотеки, 348 клубных учреждений, 20 музеев, 26 детских музыкальных школ, один кинотеатр, два театра, две галереи, три киноклуба.

В настоящее время мониторинги продолжаются.