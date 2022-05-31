В Азербайджане ведутся работы по строительству новых школ

В 2022 году на ремонт школ в Азербайджане выделено 107 миллионов манатов, а на будущий год - 57 миллионов манатов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник журналистам министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, ведутся работы по восстановлению и строительству новых школ.

"Если работы будут идти в соответствии с планом, то до конца года в Азербайджане будет завершено строительство школ модульного типа", - сказал Амруллаев.