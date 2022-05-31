https://news.day.az/society/1466623.html В Азербайджане ведутся работы по строительству новых школ
В Азербайджане ведутся работы по строительству новых школ
В 2022 году на ремонт школ в Азербайджане выделено 107 миллионов манатов, а на будущий год - 57 миллионов манатов.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник журналистам министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По его словам, ведутся работы по восстановлению и строительству новых школ.
"Если работы будут идти в соответствии с планом, то до конца года в Азербайджане будет завершено строительство школ модульного типа", - сказал Амруллаев.
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