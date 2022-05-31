https://news.day.az/society/1466637.html Завтра в нацпарках Азербайджана пройдет День открытых дверей
Завтра в нацпарках Азербайджана пройдет День открытых дверей
В связи с Международным днем защиты детей завтра в национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Было отмечено, что национальные парки расположенные на Абшеронском полуострове, а также в северной, южной и западной частях страны имеют разнообразный ландшафт.
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