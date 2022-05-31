Кулинарные безумства в ресторане LA GUZU

Кулинарное чудо в ресторане "LaQuzu" #ByCafeCity. Каждый камень, каждая ветка, каждая извилистая улочка Ичеришехер, считающейся символом Баку и памятной нам со времен Средневековья, хранит в себе тайну веков.

Как передает Day.Az, посетители находящегося здесь ресторана LaQuzu #ByCafeCity говорят, что чувствуют себя погруженными в восточную культуру. Наверное, помимо расположения в Ичеришехер, это ощущение вызывает преобладание восточных орнаментов в его оформлении, люстры с орнаментом, изделия с бутой.

В добавок к тому, что он расположен в "сердце" древнего Баку, вдали от городского шума, напоминающего дворцовые сады, атмосфера на террасе "LaQuzu" #ByCafeCity возвращает в средневековье и помогает забыть обо всех проблемах. Этот ресторан, в котором в основном отдают предпочтение национальным блюдам, является лучшим выбором для того, чтобы познакомить иностранных гостей с национальной кухней Азербайджана. Повара здесь славятся не только тем, что сохраняют самобытность наших национальных блюд, но и создают новые шедевры, используя свою фантазию.

Возьмем, к примеру, "Şüyüd qovurma". Мы уверены, что вы нигде это не ели. Потому что это сезонное блюдо - идея шеф-повара, который отличается своими особенными рецептами. Мы не сомневаемся в великолепии вкуса его блюд. Потому что его импровизациях - это нечто необычное!