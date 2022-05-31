Кадры тяжелой аварии с участием автобуса в Баку
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Распространилось видео тяжелой аварии с участием автобуса, произошедшей вчера в Баку.

Как передает Day.Az, публикацией в Facebook поделился журналист Асиф Багиров.

На кадрах видно, как столкнулись автобус маршрута №132 и внезапно выехавший ему навстречу автомобиль BMW.