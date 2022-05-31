Названа причина смерти известного азербайджанского тиктокера

Как мы сообщали ранее, скончался известный азербайджанский тиктокер, известный под псевдонимом "Тосу Зангиланлы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, по предварительной информации, он заснул вчера вечером, вернувшись домой со свадьбы. Тиктокер так и не смог проснуться утром.

Сообщается, что умерший тиктокер страдал от одышки.