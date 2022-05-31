Азербайджанский кулинар стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы

Председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild), шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде стал почетным членом Ассоциации кулинаров Ганы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Церемония вручения со стороны президента Chefs Association of Ghana Исаака Кофи прошла в рамках Worldchefs Congress & Expo 2022 - 39-го Всемирного гастрономического конгресса шеф-поваров и выставки в Абу-Даби (ОАЭ).

Worldchefs Congress & Expo - уникальная интерактивная площадка, которая охватывает ключевые сферы кулинарного мира и включает в себя разнообразные форматы участия: выставка, деловая программа, включающая конгрессно-форумные мероприятия, мастер-классы, воркшопы, презентации, и заканчивая финалом кулинарной олимпиады Global Chefs Challenge Final, где профессиональные шеф-повара с пяти континентов сразятся в кулинарном поединке за титул лучшего. Организатор Конгресса - Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров (Worldchefs) - это глобальная сеть, объединяющая более 10 миллионов шеф-поваров из 110 профессиональных ассоциаций со всего мира.

Илькин Акберзаде ходит в состав международного жюри Global Chefs Challenge Final.

Илькин Акберзаде - шеф-мастер, ресторатор. Много лет работал в Азербайджане, России, ОАЭ, Латвии, Финляндии, Южной Корее, Турции, Индии, Иране, Бангладеш, Гане и других странах. Член Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS), Гильдии гастрономов Chaîne des Rôtisseurs (Франция), Гильдии кулинаров ОАЭ и Сирии, Национальной гильдии шеф-поваров России, победитель и член жюри международных чемпионатов, ведущий передач на азербайджанских телеканалах и Dafrah (ОАЭ), публиковался в зарубежных изданиях. Был шеф-поваром IV Исламских игр солидарности 2017 года в Баку, чемпионата мира по летнему биатлону 2017 года в Чайковском (Россия), XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) и т.д.