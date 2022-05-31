https://news.day.az/society/1466695.html Как будет проводиться последний звонок в этом году? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Как будет проводиться последний звонок в этом году? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Министр образования Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос в связи с проведением в школах последнего звонка.
Глава ведомства заявил журналистам, что данное мероприятие зависит в первую очередь от решения Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.
"В Азербайджане вопросы, связанные с COVID, решаются по согласованию с Оперштабом. Если не последует ужесточения карантинного режима, то, вероятнее всего, станет возможным провести последний звонок в традиционной форме", - отметил министр.
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