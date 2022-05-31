https://news.day.az/society/1466733.html В Азербайджане выявили новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявили новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 8 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 767 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 007 человек вылечились, 9 713 скончались, число активных больных - 47.
За прошедшие сутки проведено 2 192 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 894 477 тестов.
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