В Азербайджане выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 8 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 767 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 007 человек вылечились, 9 713 скончались, число активных больных - 47.

За прошедшие сутки проведено 2 192 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 894 477 тестов.