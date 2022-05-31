Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2162 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день первую дозу вакцины получил 1 человек, вторую дозу получили 304 человека, "бустерную" дозу - 176 человек. Вакцинировались "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 188 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 723 446, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 347 805, вторую дозу получили 4 848 875, "бустерную" дозу - 3 280 934 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 245 832 человека.