Задержаны лица, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана

31 мая около 03:10 в районе пограничной заставы, расположенной на территории села Садыглы Агстафинского района Азербайджана, пограничным нарядом были обнаружены признаки нарушения государственной границы в направлении Грузии, пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", территория была закрыта, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

В результате осуществленных мер были задержаны 6 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 5 несовершеннолетних.

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