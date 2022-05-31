https://news.day.az/society/1466740.html Задержаны лица, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана - ФОТО
Задержаны лица, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана - ФОТО
31 мая около 03:10 в районе пограничной заставы, расположенной на территории села Садыглы Агстафинского района Азербайджана, пограничным нарядом были обнаружены признаки нарушения государственной границы в направлении Грузии, пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", территория была закрыта, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.
В результате осуществленных мер были задержаны 6 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 5 несовершеннолетних.
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