Минобразования прокомментировало отмену госэкзамена в вузах

Министерство образования Азербайджана распространило информацию по поводу итоговой аттестации в вузах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заведующий сектором по связям с общественностью Джасарет Валехов сказал, что согласно утвержденному 23 апреля 2010 года Кабмином документу под названием "Государственный стандарт и программа ступени высшего образования", программа высшего образования обучающихся завершается государственной аттестацией:

"Государственная аттестация обязательна для всех обучающихся. Срок действия документа 6 лет. Однако он остается в силе до тех пор, пока не будет принят новый документ. В настоящее время текст данного документа размещен в единой электронной базе правовых актов Минюста как действующий документ".