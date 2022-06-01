В Баку обнаружен труп женщины
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В Баку обнаружен труп женщины.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, согласно информации, поступившей на горячую линию министерства "112", в Насиминском районе Баку один человек оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире.

Привлеченные на место происшествия соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС открыли входную дверь квартиры и передали по назначению обнаруженный там труп Кязымзаде Джанетты Алиага гызы 1953 года рождения.