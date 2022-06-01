В Баку обнаружен труп женщины.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, согласно информации, поступившей на горячую линию министерства "112", в Насиминском районе Баку один человек оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире.