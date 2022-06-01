Назначен новый заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии назначен доктор физических наук, доцент Сакин Гамид оглу Джабаров.

Отметим, что Высшая аттестационная комиссия является государственным органом, осуществляющим аттестацию высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров в республике, присвоение им ученых степеней доктора философии и доктора наук, ученых званий доцента и профессора по всем областям науки, техники, образования, культуры и искусства, в том числе признание документов о присвоенных в зарубежных странах ученых степенях и ученых званиях, занимается аккредитацией научных учреждений (организаций), государственной политикой и регулированием в этой области и формированием научного потенциала.

Председателем комиссии является Фамиль Мустафаев.