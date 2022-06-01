Арестованы двое должностных лиц Азербайджана

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса на основании материалов о незаконных действиях должностных лиц Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с незаконными действиями двое должностных лиц привлечены в качестве обвиняемых по статьям Уголовного кодекса 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), в их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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