В Азербайджане повышается зарплата этих работников

Согласно решению Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, с сегодняшнего дня к ежемесячной заработной плате врачей, работающих в медицинских учреждениях под эгидой TƏBİB, будут начисляться фиксированные надбавки в размере 800 манатов.

Как сообщили Day.Az в агентстве, после вычета налогов и других обязательных платежей, вместе с должностным (тарифным) окладом и фиксированными премиями, размер зарплаты врачей составит не менее 1000 манатов.

Повышение распространяется на всех квалифицированных врачей, оказывающих услуги как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, за исключением стоматологов.