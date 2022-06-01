В Баку с банковского счета украдено 8 500 манатов

В 19-е отделение полиции Насиминского РУП поступило обращение в связи кражей с банковского счета жителя Баку Я.Ахмедова 8 500 манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции выявили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель столицы Халид Исаев, ранее судимый за воровство и преступления, связанные с наркотиками.

По данному факту ведется расследование.