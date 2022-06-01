https://news.day.az/society/1466959.html В Баку с банковского счета украдено 8 500 манатов
В Баку с банковского счета украдено 8 500 манатов
В 19-е отделение полиции Насиминского РУП поступило обращение в связи кражей с банковского счета жителя Баку Я.Ахмедова 8 500 манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники полиции выявили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель столицы Халид Исаев, ранее судимый за воровство и преступления, связанные с наркотиками.
По данному факту ведется расследование.
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