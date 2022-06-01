Состоялась презентация аудиодиска "Сказки народов мира", являющегося проектом ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание", передает Day.Az.

На церемонии, проходившей в Центральной Научной Библиотеке НАНА, приняли участие представители официальных структур и общественности, дети шехидов, гази и творческий коллектив.

В аудиодиск "Сказки народов мира" вошли образцы мирового фольклора.

Сказки продолжительностью в 10 минут звучат в исполнении Народной артистки Азербайджана, любимого всеми диктора Офелии Санани. Всего в диск включено 360 сказок, которые ежедневно транслируются также по Азербайджанскому Радио.

Эти сказки, отличающиеся оригинальным музыкальным оформлением и совершенным режиссерским решением, - подарок детям от AzTV в Международный День Защиты Детей.