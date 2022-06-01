Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем-28-33° тепла. В Баку ночью будет 20-22° тепла, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны локальные кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 19-24° тепла.