https://news.day.az/society/1466997.html На Абшероне полицейский застрелился в машине - ВИДЕО
На Абшероне полицейский застрелился в машине - ВИДЕО
На дороге Баку-Сумгайыт произошел несчастный случай.
Полицейский Управления охраны Абшеронского района Интигам Чирагов получил огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения со служебным оружием.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Согласно сообщению, сотрудник полиции был немедленно доставлен в госпиталь МВД, где, несмотря на усилия врачей, скончался.
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