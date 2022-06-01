На Абшероне полицейский застрелился в машине

На дороге Баку-Сумгайыт произошел несчастный случай.

Полицейский Управления охраны Абшеронского района Интигам Чирагов получил огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения со служебным оружием.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно сообщению, сотрудник полиции был немедленно доставлен в госпиталь МВД, где, несмотря на усилия врачей, скончался.