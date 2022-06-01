Вниманию поступающих в резидентуру

Сегодня начинается онлайн-регистрация на повторное участие в первом этапе вступительного экзамена в ординатуру на базе основного (базового высшего) медицинского образования.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) АР.

Процесс завершится 5 июня в 23:59.

Кандидаты, сдавшие экзамен в мае и пожелавшие пройти его во второй раз, должны через свой "личный кабинет" на сайте ГЭЦ перевести 60 манатов.

Не зарегистрировавшиеся на предыдущий экзамен кандидаты также могут записаться на повторное тестирование.

Вторая попытка пройти первый этап экзамена, который предусматривает оценку знаний по базовым предметам, запланирована на 19 июня, а второй этап - оценка знаний по специальностям - на 21 августа.

На каждом этапе кандидатам предоставляется по 100 тестовых заданий, правильный ответ оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на конечный результат. К экзамену по оценке знаний по специальностям допускаются кандидаты, получившие на первом этапе приемлемый результат (40 и более баллов).

Каждый экзамен длится 2 часа 30 минут.

Кандидаты, получившие приемлемые результаты по итогам первого этапа экзамена в 2020 и 2021 годах и имеющие право на поступление в резидентуру, но не участвовавшие в приеме заявок с 25 апреля по 5 мая, также должны 1-5 июня зарегистрироваться для участия во втором этапе тестирования.

К экзамену по оценке знаний по базовым предметам допускаются также студенты, полностью окончившие III курс основного (базового высшего) медицинского образования.

Результаты кандидатов, получивших приемлемые баллы по итогам экзамена по оценке знаний по базовым предметам, остаются в силе в течение пяти лет.