В Баку снижена стоимость проезда по регулярному автобусному маршруту №132.

Об этом Day.Az сообщило транспортное агентство столицы.

С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих от станции метро "Ахмедлы" в поселок Говсан, будет оплачиваться посредством BakıKart.

Кроме того, стоимость проезда по этому маршруту установлена в размере 0,35 маната. Ранее она составляла 0,4 маната.