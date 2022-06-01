https://news.day.az/society/1467017.html В Баку проезд на одном из автобусных маршрутов стал дешевле
В Баку проезд на одном из автобусных маршрутов стал дешевле
В Баку снижена стоимость проезда по регулярному автобусному маршруту №132.
Об этом Day.Az сообщило транспортное агентство столицы.
С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих от станции метро "Ахмедлы" в поселок Говсан, будет оплачиваться посредством BakıKart.
Кроме того, стоимость проезда по этому маршруту установлена в размере 0,35 маната. Ранее она составляла 0,4 маната.
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