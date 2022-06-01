Объявлены результаты экзаменов, проведенных 15 мая

Государственный экзаменационный центр объявил результаты экзаменов, проведенных 15 мая.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Абитуриенты, относящиеся к 1-3-й категории, могут узнать о результатах экзамена по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/nettex/?frm=egov

Абитуриенты, относящиеся к 4-6-й категории, могут узнать о результатах экзамена по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/. Из 14121 человека, которые должны были принять участие в этих экзаменах, 1241 человек не явился на экзамен. 7 человек были отстранены от экзамена за нарушение требуемых правил.

С 8 июня 2022 года ГЭЦ будет организовывать онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону) процесс апелляции для рассмотрения заявлений, связанных с результатами экзамена.