https://news.day.az/society/1467122.html В Баку в связи с "Формулой-1" еще больше ограничивают движение
В Баку в связи с "Формулой-1" еще больше ограничивают движение
В связи с подготовкой к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" движение транспорта в Баку будет еще более ограничено.
Как сообщили Day.Az в операционной компании Baku City Circuit (BCC), в связи с установкой защитных барьеров сегодня ночью будет закрыто пересечение улицы Истиглалият с улицами Буньяда Сардарова, Мамеда Эфендиева и Муртузы Мухтарова.
Движение на этих улицах будет восстановлено после окончания гонок. Водителей просят использовать альтернативные маршруты. BCC поблагодарила водителей за понимание.
Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.
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