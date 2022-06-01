В Баку в связи с "Формулой-1" еще больше ограничивают движение

В связи с подготовкой к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" движение транспорта в Баку будет еще более ограничено.

Как сообщили Day.Az в операционной компании Baku City Circuit (BCC), в связи с установкой защитных барьеров сегодня ночью будет закрыто пересечение улицы Истиглалият с улицами Буньяда Сардарова, Мамеда Эфендиева и Муртузы Мухтарова.

Движение на этих улицах будет восстановлено после окончания гонок. Водителей просят использовать альтернативные маршруты. BCC поблагодарила водителей за понимание.

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.