https://news.day.az/society/1467141.html Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня отмечается Международный день защиты детей - фотокадры из Баку
Сегодня 1 июня - Международный день защиты детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 1 июня 1950 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании этой даты как Международного дня защиты детей.
На организованной в тот день Международной женской конференции были озвучены предложения по обеспечению прав детей и принято решение посвятить 1 июня международной защите детей. Как и в большинстве стран мира, этот день отмечается и в Азербайджане.
Представляем кадры, снятые фотографом АМИ Trend Зауром Мустафаевым в Баку в связи с Международным днем защиты детей.
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