В Азербайджане состоялось первое заседание рабочей группы "Центр трансформации здравоохранения"

В исполнение пункта 1 указа Президента Азербайджана от 13 мая 2022 года в министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось первое заседание рабочей группы "Центр трансформации здравоохранения".

Как сообщили Day.Az в министерстве, открывая заседание, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что обеспечение устойчивого развития сектора здравоохранения находится в центре постоянного внимания Президента Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в подписанном главой государства указе в качестве приоритетных направлений определены совершенствование нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения и медицинского страхования, повышение прозрачности и подотчетности, развитие цифрового здравоохранения.

На заседании был представлен План действий, разработанный в целях исполнения поручений, и на следующем заседании, как и предусмотрено указом, будут обсуждены основные компоненты Плана с участием представителей соответствующих государственных структур.