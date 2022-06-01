МВД распространило информацию о смерти задержанного в отделении
Сегодня в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании поступившей информации, в районный отдел полиции был доставлен житель Ярдымлинского района Ровшан Алиев, 1975 года рождения, подозреваемый в торговле наркотическими средствами.
Как сообщили Day.Az в МВД, при нем было обнаружено большое количество наркотических средств для продажи.
В ходе предварительного допроса Р.Алиеву внезапно стало плохо, сотрудники полиции вызвали скорую медицинскую помощь. Несмотря на приложенные усилия, мужчина умер.
По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр трупа с участием экспертов, сотрудников прокуратуры и близких родственников погибшего. При первичном внешнем осмотре каких-либо травм на трупе обнаружено не было.
По факту проводится расследование в прокуратуре.
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