Страшное ДТП в Кюрдамире - погибли два человека, еще двое госпитализированы - ФОТО
В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, у села Тякля Кюрдамирского района.
Микроавтобус марки "Мерседес" столкнулся со встречным грузовиком марки "КамАЗ". В результате водитель "Мерседеса" 64-летний житель Агсуинского района Ашрафов Эльман Везир оглу и его пассажир 42-летний Агаев Ниямеддин Бабалы оглу погибли на месте происшествия.
Кроме того, водитель "КамАЗа" 53-летний житель Шекинского района Исмаилов Фаик Нагдалы оглу и пассажирка микроавтобуса, 57-летняя Ашрафова Фирангиз Талыб гызы получили различные травмы и были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре