Страшное ДТП в Кюрдамире

- погибли два человека, еще двое госпитализированы - ФОТО

В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке дороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, у села Тякля Кюрдамирского района.

Микроавтобус марки "Мерседес" столкнулся со встречным грузовиком марки "КамАЗ". В результате водитель "Мерседеса" 64-летний житель Агсуинского района Ашрафов Эльман Везир оглу и его пассажир 42-летний Агаев Ниямеддин Бабалы оглу погибли на месте происшествия.

Кроме того, водитель "КамАЗа" 53-летний житель Шекинского района Исмаилов Фаик Нагдалы оглу и пассажирка микроавтобуса, 57-летняя Ашрафова Фирангиз Талыб гызы получили различные травмы и были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.