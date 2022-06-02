https://news.day.az/society/1467197.html В Баку меняется схема движения 5 автобусных маршрутов
В Баку меняется схема движения 5 автобусных маршрутов
В связи с ограничениями, которые будут введены в связи с подготовкой к Гран-при Азербайджана по "Формуле-1", будет временно изменена схема движения регулярных автобусных маршрутов № 6, 10, 53, 77 и 205.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.
Согласно изменениям, движение автобусов по указанным маршрутам будет осуществляться по линии пр. Азербайджан - улица А.Джавада - Б. Сардарова.
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