В Баку меняется схема движения 5 автобусных маршрутов

В связи с ограничениями, которые будут введены в связи с подготовкой к Гран-при Азербайджана по "Формуле-1", будет временно изменена схема движения регулярных автобусных маршрутов № 6, 10, 53, 77 и 205.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.

Согласно изменениям, движение автобусов по указанным маршрутам будет осуществляться по линии пр. Азербайджан - улица А.Джавада - Б. Сардарова.