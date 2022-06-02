Ехать в бакинском метро станет еще комфортнее

С сегодняшнего дня вентиляционная система ЗАО Бакинский метрополитен переходит на летний график работы.

Как передает Day.Az, об этом глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов написал на своей странице в Facebook.

С сегодняшнего дня работа вентиляторов в метро переводятся на летний график. Так, "Хатаи", приблизительно к 22.00 часам "встречает" пассажиров 23 градусами", - отметил Бахтияр Мамедов.