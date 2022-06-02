https://news.day.az/society/1467239.html Ехать в бакинском метро станет еще комфортнее
Ехать в бакинском метро станет еще комфортнее
С сегодняшнего дня вентиляционная система ЗАО Бакинский метрополитен переходит на летний график работы.
Как передает Day.Az, об этом глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов написал на своей странице в Facebook.
С сегодняшнего дня работа вентиляторов в метро переводятся на летний график. Так, "Хатаи", приблизительно к 22.00 часам "встречает" пассажиров 23 градусами", - отметил Бахтияр Мамедов.
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