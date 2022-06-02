https://news.day.az/society/1467317.html В работе электрички Сумгайыт - Баку произошел сбой
В работе электрички Сумгайыт - Баку произошел сбой
Сегодня в движении электропоезда по маршруту Сумгайыт - Баку произошел сбой.
Как передает Day.Az, состав, отправившийся со станции Сумгайыт в 08:00, опоздал на 10 минут.
По словам проводника, задержка произошла потому, что машинист получил сигнал о необходимости остановиться из-за препятствия на путях.
Поезд прибыл на станцию Баку в 08:49 вместо 08:39 по расписанию.
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