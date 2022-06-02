Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 3 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, будет дуть северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днем 29-34° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-55%, днем 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 20-25° тепла.