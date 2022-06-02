Торговый центр "Садарак" сносится?

Распространенные в социальных сетях видеоролики о сносе торгового центра "Садарак" не соответствуют действительности.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил советник председателя правления торгового центра "Садарак" Микаил Гадимов.

Микаил Гадимов сообщил, что информация о сносе является ложной.

"О сносе торгового центра речи не идет. На распространенных видео показаны ремонтные работы: чистят фасады магазинов, а на входах в магазины устанавливают стеклянные витрины. Это делается для того, чтобы товары внутри магазинов были видны снаружи и больше привлекали покупателей. Территорию также расчищают с целью пожарной безопасности из-за наступления летнего сезона", - сказал Микаил Гадимов.