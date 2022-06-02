Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с «Формулой-1»

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с Гран-при "Формула 1".

Как сообщили Day.Az в управлении, в связи с продолжением подготовки к Гран-при Азербайджана "Формула 1" движение автомобилей от пересечения улицы Истиглалият с улицами Буниата Сардарова, Мамеда Эфендиева и Муртузы Мухтарова ограничивается до окончания мероприятия.

Отмечено, что после окончания гонки движение на этих улицах будет восстановлено. Водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами: "Просим водителей и всех граждан при движении к центру города оценивать реальную ситуацию на дорогах, максимально ограничить использование личных автомобилей и отдавать предпочтение общественному транспорту".