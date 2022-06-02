https://news.day.az/society/1467397.html Пенсионеры посетили город Шуша
Пенсионеры посетили город Шуша
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения в рамках "года города Шуша" организовал визит шушинских пенсионеров в их родной город.
Как передает Day.Az со ссылкой на фонд, в ходе двухдневного визита пенсионеры посетят мечеть Юхары Гевхарага в Шуше, дом-музей Бюльбюля, дом-музей Узеира Гаджибейли, а также мавзолей азербайджанского поэта XVIII века Моллы Панаха Вагифа.
Посещение завершится собранием на Джыдыр-дюзю.
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