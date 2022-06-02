Пенсионеры посетили город Шуша

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения в рамках "года города Шуша" организовал визит шушинских пенсионеров в их родной город.

Как передает Day.Az со ссылкой на фонд, в ходе двухдневного визита пенсионеры посетят мечеть Юхары Гевхарага в Шуше, дом-музей Бюльбюля, дом-музей Узеира Гаджибейли, а также мавзолей азербайджанского поэта XVIII века Моллы Панаха Вагифа.

Посещение завершится собранием на Джыдыр-дюзю.