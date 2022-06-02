Нашедший пропавшего в Загатале индуса получит вознаграждение

Назначено вознаграждение тому, кто найдет пропавшего в Загатальском районе гражданина Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Дхаран Кондавити, брат Маникантха Кондавити, гражданина Индии, пропавшего без вести в Загатале в прошлом месяце. Он сообщил, что тому, кто найдет его брата, будет выплачено 10 тысяч манатов.

Дхаран Кондавити рассказал, что в последний раз общался с братом 12 мая, а потом он ушел один в лес, но больше получить от него информацию не удалось.