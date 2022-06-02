Сколько граждан Азербайджана репатриированы из Ирака и Сирии?

"В последние дни еще 13 граждан Азербайджана были репатриированы из Ирака и Сирии. Из них 2 женщины и 11 детей".

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты, 11 репатриантов были помещены в социальных учреждениях Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, двое - в медицинское учреждение. Начата работа по первичной медицинской, социально - психологической поддержке репатриантов.

На следующем этапе социальные работники и психологи агентства оценят социально-психологическое положение репатриированных женщин и детей.

По итогам оценивания будут разработаны и реализованы индивидуальные планы для обеспечения каждого репатрианта необходимыми социальными услугами по социальной реабилитации. Процесс социальной реабилитации продолжится и после того, как этих людей переведут в родные семьи.

Эти услуги предоставляются в сотрудничестве с другими соответствующими учреждениями.