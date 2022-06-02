https://news.day.az/society/1467445.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 2 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 785 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 019 человек вылечились, 9 713 скончались, число активных больных - 53.
За прошедшие сутки проведено 2 580 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 901 005 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре