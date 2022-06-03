Источник: Агентство международной информации Trend

Вакцина TURKOVAC может производиться и в Азербайджане.

Об этом Trend сказал в пятницу руководитель управления проектами и поддержки турецких институтов здравоохранения (TÜSEB) Батухан Ешилюрт, передает Day.Az.

Он отметил, что в настоящее время в рамках сотрудничества с Азербайджаном в стране проводится тестирование вакцины TURKOVAC.

"Любой желающий может привиться в Бакинском медицинском центре вакциной TURKOVAC в качестве третьей дозы. Эта вакцина в настоящее время используется в Турции. В Азербайджане ее тестирование проходит с участием 300 добровольцев. После завершения тестирования мы сможем, в случае необходимости, использовать эту вакцину. Пандемия постепенно идет на спад. Но мы не должны забывать, что человечество много раз сталкивалось с пандемией. Эта ситуация может повториться. Азербайджанский народ должен знать, что уже существует турецкая вакцина против коронавируса, и можно ее использовать. ", - сказал он.

Отметим, что вакцина турецкого производства начала применяться в Азербайджане с конца декабря прошлого года.