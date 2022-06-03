Вниманию желающих учиться за рубежом

Утвержден Порядок критериев и процедур по отбору молодых людей для обучения за рубежом в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Как передает Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Постановление Кабинета министров принято в соответствии с Планом мероприятий по реализации "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением главы государства.