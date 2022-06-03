В турецких школах могут преподавать азербайджанский язык

В школах Турции может начаться преподавание азербайджанского языка, и на начальном этапе для этого будут выбраны пилотные школы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили TurkicWorld в правительстве Турции.

Было отмечено, что по вопросу преподавания азербайджанского языка в школах Турции ожидается начало переговоров между соответствующими структурами двух стран.

В правительстве Турции сказали, что, хотя у граждан Азербайджана и Турции нет проблем с общением, преподавание языка в школах крайне важно для более тесной интеграции обществ двух стран.

"В некоторых школах Стамбула уже преподается азербайджанский язык, что очень высоко ценится как учениками, так и их родителями. Кроме того, в турецких школах также может начаться преподавание узбекского, казахского, туркменского и киргизского языков", - говорится в сообщении.