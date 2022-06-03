https://news.day.az/society/1467580.html Жуткая авария на трассе Баку-Сумгайыт: "Prius" врезался в грузовик - ВИДЕО
Жуткая авария на трассе Баку-Сумгайыт: "Prius" врезался в грузовик - ВИДЕО
На трассе Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az, рядом с постом экологического контроля Государственной дорожной полиции автомобиль Toyota Prius врезался в грузовик КАМАЗ.
На место происшествия прибыли бригада скорой медицинской помощи и сотрудники дорожной полиции.
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