Жуткая авария на трассе Баку-Сумгайыт: "Prius" врезался в грузовик
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На трассе Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az, рядом с постом экологического контроля Государственной дорожной полиции автомобиль Toyota Prius врезался в грузовик КАМАЗ.

На место происшествия прибыли бригада скорой медицинской помощи и сотрудники дорожной полиции.