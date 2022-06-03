https://news.day.az/society/1467597.html Вниманию желающих работать учителем
Вниманию желающих работать учителем
Сегодня с 11: 00 стартовал этап приема электронных документов конкурса по приему учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны будут подать заявления до 10: 00 11 июня на сайте www.miq.edu.az.
Отметим, что конкурс по приему учителей будет включать в себя проверку электронных заявлений, тестирование, отбор вакансий и собеседование.
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