Вниманию желающих работать учителем

Сегодня с 11: 00 стартовал этап приема электронных документов конкурса по приему учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны будут подать заявления до 10: 00 11 июня на сайте www.miq.edu.az.

Отметим, что конкурс по приему учителей будет включать в себя проверку электронных заявлений, тестирование, отбор вакансий и собеседование.