МЧС о поисках гражданина Индии в Загатале

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о поисках гражданина Индии, пропавшем в Загатальском районе.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на "горячую линию-112" 13 мая 2022 года поступила информация о том, что пропал гражданин Индии Маникантх Кондавеети, 1993 г.р.

В связи с этим МЧС и другие надлежащие госструктуры приступили к поисково-спасательным работам.

В настоящее время по маршруту (труднопроходимая горно-лесистая местность), где мог бы пропасть гражданин Индии, силы спасения Северо-западного регионального центра МЧС и сотрудники МВД, Министерства экологии и природных ресурсов продолжают поисково-спасательные работы.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.