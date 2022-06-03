МЧС о поисках гражданина Индии в Загатале
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о поисках гражданина Индии, пропавшем в Загатальском районе.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на "горячую линию-112" 13 мая 2022 года поступила информация о том, что пропал гражданин Индии Маникантх Кондавеети, 1993 г.р.
В связи с этим МЧС и другие надлежащие госструктуры приступили к поисково-спасательным работам.
В настоящее время по маршруту (труднопроходимая горно-лесистая местность), где мог бы пропасть гражданин Индии, силы спасения Северо-западного регионального центра МЧС и сотрудники МВД, Министерства экологии и природных ресурсов продолжают поисково-спасательные работы.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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