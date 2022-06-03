Когда в Баку перекроют улицы из-за Формулы1?

С 01:00 шестого июня в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет ограничено движение транспорта на ряде проспектов и улиц Баку.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Движение транспорта на проспектах и улицах, которых коснется это ограничение, будет возобновлено с утра 14 июня.

Было отмечено, что ограничение на движение транспорта будет применяться в трех зонах - территория Ичеришехер, площадь Азадлыг и прилегающие к ней улицы, а также улица 50-летия ООН.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет в Баку 10-12 июня.