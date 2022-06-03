19 мая в школе Европа-Азербайджан прошло мероприятие "Итальянская ночь".

Мероприятие было посвящено демонстрации богатой итальянской культуры с древними традициями.

Вечер был организованном по инициативе Европейско-Азербайджанской Школы в которой приняли участие приглашенные гости из Посольство Италии в Азербайджане, иностранных компаний, учреждений и организаций, а также родители и учителя школы Европа-Азербайджан.

Мероприятие было организовано на основе интересной программы с профессионалами и самодеятельными выступлениями наших учеников. Весь вечер звучала итальянская музыка и песни. Исполнялись интересные танцы, гости наслаждались разнообразием блюд и богатым меню изысканной итальянской кухни.