Проживающим на территории проведения "Формулы-1" выдаются спецпропуска

Граждане, проживающие на территории в Баку, где пройдут гонки "Формулы-1", могут получить специальный пропуск "Разрешение на въезд по месту жительства", в пунктах выдачи этого документа с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Он отметил, что выдача "Разрешения на въезд по месту жительства" началась 16 мая и продлится до 12 июня.

По словам Турабова, для получения этого документа граждане могут обратиться в следующие организации в соответствии с зонами:

- зона 1 - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", тел.: (012) 492-24-27;

- зона 2 - Управление жилищно-коммунального хозяйства N4, тел.: ( 012) 498-88-06;

- зона 3 - Управление жилищно-коммунального хозяйства N58, тел.: (012) 492-41-85.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет в Баку 10-12 июня.