Житель Ширвана скончался от удара электрическим током.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в местной прокуратуре.

Отмечается, что в надзорный орган поступила информация о смерти жителя города Али Алекберова (2004 г.р.) в результате удара электрическим током.

Расследованием установлено, что молодой человек, находясь на улице Н.Туси в дождливую погоду, скончался на месте в результате удара током, когда ухватился за опору железного столба возле трансформатора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

Расследование по данному факту продолжается.