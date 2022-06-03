Ограничат ли движение пешеходов во время "Формулы-1"?

В период проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" никаких ограничений на передвижение пешеходов не будет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

По его словам, подземные переходы на территории трассы будут открыты в течение дня для беспрепятственного передвижения жителей города в течение гоночной недели.

"Пешеходы также смогут воспользоваться временными надземными переходами на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Хагани и Рашида Бейбутова, проспекта Азадлыг и улицы Хагани", - сказал Теймуров.