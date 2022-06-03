https://news.day.az/society/1467661.html Ограничат ли движение пешеходов во время "Формулы-1"? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Ограничат ли движение пешеходов во время "Формулы-1"? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В период проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1" никаких ограничений на передвижение пешеходов не будет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.
По его словам, подземные переходы на территории трассы будут открыты в течение дня для беспрепятственного передвижения жителей города в течение гоночной недели.
"Пешеходы также смогут воспользоваться временными надземными переходами на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Хагани и Рашида Бейбутова, проспекта Азадлыг и улицы Хагани", - сказал Теймуров.
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