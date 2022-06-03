В связи с "Формулой-1" временно изменится движение на этих маршрутах

С 01:00 вечера 6 июня будет ограничено движение на улицах и проспектах, охватываемых Бакинским городским кольцом.

Как сообщили Day.Az в БТА, по этой причине в схеме движения линии 20 маршрутов будут внесены временные изменения.

Маршруты 1, 2, 4, 10, 46, M3 и H1 в качестве альтернативы будут организованы на улицах Д.Алиевой, К.Сафаралиевой, Низами, пр.Нефтяников-ул.Ю.Сафарова;

Конечная маршрутов 5 и 88 будет около метростанции "28 Мая" , движение - метростанция "28 Мая" - ул.Пушина, Д.Алиевой, 28 Мая, Р.Бейбутова;

Движение маршрута номер 6 будет организовано по 2напрвалениям - 20-й Участок- ул.М.Усейнова и Ахундовский садик - пр.Азадлыг;

Конечная маршрутов 6, 18, 31, 37 и 77 будет на ул.Б.Сардарова, движение - ул.Ш.Шамиля, Лермонтова, Б.Сардарова;

Конечная маршрута номер 53 будет на ул.М.Усейнова.

Конечная маршрутов 125 и 127 будет возле метростанции "28 Maя", движение - Бакинская кольцевая, ул.М.Мушфига, Ш.Бадалбейли;

Движение маршрута номер 61 - ул.С.Вургуна - Ш.Бадалбейли - Р.Бейбутова;

Движение маршрута номер 65 - ул M. Мухтарова- А.Джавада - пр.Азербайджана;

Движение маршрута номер 205 Центр транспортного обмена Локбатан - Бакинская Кольцевая - М.Мушфига;